Motorrijder om het leven gekomen bij eenzijdig verkeersongeval

De man reed rond 19.00 uur op zijn motor ter hoogte van de t-splitsing met de Kapitein Lentingsingel toen hij vermoedelijk de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Hij kwam met zijn motor in de berm terecht, botste tegen een lantaarnpaal en vervolgens tegen een boom. Omstanders hebben, in afwachting van de hulpdiensten, direct eerste hulp verleend aan het slachtoffer, waarna politie- en ambulancemedewerkers het overnamen. Ook de traumaheli kwam ter plaatse, maar alle hulp was tevergeefs, het slachtoffer is overleden.