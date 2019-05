Visstroper aangehouden

De man wordt ervan verdacht met een aantal fuiken geprobeerd te hebben paling te vangen. In vier fuiken bleken in totaal 8 palingen, met een totaal gewicht van 5,6 kilo, gevangen te zitten. De palingen zijn vrijgelaten, de fuiken in beslag genomen. De verdachte heeft er afstand van gedaan, de fuiken worden binnenkort vernietigd. De verdachte heeft een verklaring afgelegd en tegen hem is proces-verbaal opgemaakt.

p het bureau bleek dat de man met een auto naar de fuiken was gereden, terwijl hij helemaal geen auto mocht rijden, zijn rijbewijs was namelijk ongeldig verklaard. Bovendien had hij teveel gedronken Ook voor deze feiten is proces-verbaal opgemaakt.