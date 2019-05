Vrouw gewond na aanrijding

De vrouw reed in haar auto over het Putsmolentje, toen ze door nog onbekende oorzaak op de weghelft voor het tegemoetkomende verkeer terecht kwam, tegen de auto van een 72-jarige man uit Hoogerheide botste en vervolgens tegen een verkeerslicht tot stilstand kwam. Ze is door ambulancepersoneel uit haar auto gehaald en verpleegd. Haar auto is, net als de auto die ze geraakt heeft, door een takelbedrijf afgevoerd. De man uit Hoogerheide raakte niet gewond.