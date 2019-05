Chemicaliën aangetroffen in loods

Er zijn onder andere verschillende jerrycans aangetroffen met onbekende inhoud. Het is nog niet duidelijk wat er precies in de loods werd geproduceerd. Het vermoeden is dat de chemicaliën worden gebruikt voor de productie van drugs. Toen de politie ter plaatse kwam vluchtten zes personen de loods uit, en gingen er in een personenauto vandoor. De auto is verderop in de straat aangetroffen, zonder de verdachten. In de loods werden twee verdachten aangehouden die achterbleven. Op dit moment wordt er nog gezocht naar de overige verdachten in de omgeving van de Veldweg.



Ontmanteling

Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) is door de politie in kennis gesteld en zij beginnen waarschijnlijk vanavond nog met het onderzoek in de loods en ontmanteling. Daarna wordt ook pas duidelijk wat er precies is aangetroffen en waarvoor het wordt gebruikt.