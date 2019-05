Wie herkent de man die dinsdagavond op het Jaagpad in Groningen was?

In de nabijheid van de plaats delict werd kort na het dodelijke steekincident door getuigen een man gezien die liep in de richting van de Ringweg (Plataanlaan). De politie is op zoek naar deze man, daarom is een compositietekening van hem gemaakt. De man droeg die dinsdagavond donkere bovenkleding en een zwarte pet. Hij zou tussen de 20 en 30 jaar oud en tussen de 1.70m en 1.80m lang zijn. Vermoedelijk heeft hij een licht getinte huid.

Denkt u in deze compositietekening iemand of misschien wel uzelf te herkennen? Neemt u dan contact op met de politie. Laat het ook weten als u dinsdagavond 14 mei rond 19:15 uur op of in de buurt van het Jaagpad was en iets heeft gezien dat mogelijk verband kan houden met het onderzoek, of als u andere informatie heeft die het onderzoeksteam verder kan helpen.

Bel ons op 0900-8844, of bel anoniem op 0800-7000.