Waarom zou ik de politie bellen?

Ede/Zwolle - Twee mensen die de politie bellen, zes mannen in de cel. Afgelopen nacht kon de politie zowel in Ede als in Zwolle verdachten oppakken dankzij buurtbewoners die iets zagen dat niet in de haak was. Omdat ze snel de politie belden, kon de politie voorkomen dat er werd ingebroken.