Politie zoekt getuigen van plofkraak

De hulpdiensten waren snel ter plaatse. Door de technische recherche werd onderzoek verricht en getuigen werden gehoord. Mede door deze gesprekken en door de camerabeelden weten we dat bij de poging in ieder geval twee personen betrokken waren. Zij vluchtten weg in donkere kleding. Diverse voertuigen passeerden rond het tijdstip van het incident. Mogelijk hebben de bestuurders en/of inzittenden iets gezien?

Getuigen

De politie doet verder onderzoek en daarbij zijn we dringend op zoek naar meer getuigen. Wie heeft deze twee personen gezien en weet mogelijk of ze tijdens hun vlucht een voertuig hebben gebruikt? Iedereen met informatie kan contact opnemen via tel. 0900-8844. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.