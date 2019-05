Man na mishandeling aangehouden in Utrecht

Toen een 26-jarige vrouw op 19 mei via het portiek haar woning in wilde gaan stuitte zij daar op een man die beweerde ook op dat adres te wonen. De man woonde daar echter niet. De vrouw zette het op een schreeuwen. Hierop kwam haar vriend naar beneden.

De twee raakten met elkaar in gevecht, nadat de verdachte het slachtoffer een aantal klappen had uitgedeeld. Omstanders wisten de mannen uit elkaar te halen en even later konden agenten de verdachte aanhouden.

Tijdens de fouillering van de verdachte werden verschillende spullen, waaronder een OV-chipkaart en een aantal telefoons, aangetroffen. Deze bleken afkomstig van diverse diefstallen. In alle gevallen is aangifte gedaan.