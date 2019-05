Beroving maaltijdbezorger

Rond 20.00 uur reed de 19-jarige maaltijdbezorger richting Takkenburg om een bestelling af te leveren. Toen hij bij het adres aankwam stonden er twee jongens voor de deur. Op het moment dat het slachtoffer de pizza’s wilde pakken kwam een van de jongens naast hem staan en bedreigde de maaltijdbezorger met een wapen. De andere jongen pakte de pizzadozen uit de tas. Hierna liep het tweetal hard weg richting het voet/fietspad tussen Takkenburg en Taniaburg. Het tweetal is niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019094842