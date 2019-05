Overval Pizzeria

Rond 00.05 uur kwamen drie personen in donkere kleding de pizzeria binnen. Het aanwezige personeelslid werd bedreigd met een wapen en er werd geld geëist. Het drietal is er daarna vandoor gegaan met de inhoud van de kassa. Het slachtoffer is nog een stuk achter de drie mannen aangerend in de richting van de Oostzijde. Hierna verloor het slachtoffer de mannen uit het zicht. De politie maakte een zoekslag naar de verdachten. Zij werden niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of heeft u informatie over deze overval? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

2019094963