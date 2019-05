Getuigen overval gezocht

Direct na de melding zochten agenten in de omgeving naar de gevluchte verdachte, maar troffen zij hem niet meer aan. De medewerker van het fastfoodrestaurant vertelde agenten dat een onbekende man met een vuurwapen de medewerkers bedreigde en om geld schreeuwde. Toen de verdachte geen buit uit de kassa maakte, ging hij ervandoor in de richting van de Burgemeester Banninglaan en de Heuvelweg.



Een team van rechercheurs deed na de overval uitgebreid onderzoek in en rondom het restaurant.



Signalement

De verdachte is een man van 18 à 20 jaar oud met een blanke huidskleur en tenger postuur. Hij is ongeveer 1.90 meter lang en droeg een zwarte hoody met capuchon en lichtkleurige schoenen. Verder droeg hij een zwarte trainingsbroek met een witte bies aan de zijkant. De man droeg gezichtsbedekking en had een plastic tas bij zich.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche zoekt getuigen. Heeft u de overval gezien? Of zag u de verdachte vluchten? Neem dan contact met ons op via 0900-8844, want u bent dan een belangrijke getuige voor ons.