‘Brandweeragent’ houdt overvaller aan

Het slachtoffer had om 10 uur op de Bellevuestraat een pakje willen bezorgen, maar op het bewuste adres werd niet opengedaan. Wél kwamen er twee jongemannen op het slachtoffer afgelopen, die direct duidelijk maakten dat ze hem niet voor gezellig praatje benaderden. Eén dader pakte de bezorger stevig vast en de ander griste het pakketje weg. Beiden vluchtten weg, in de veronderstelling dat ze ermee wegkwamen.



Achterna

De daders hadden ongetwijfeld niet bedacht dat het slachtoffer dat de daders achterna zou rennen. En ze hadden ook niet gerekend op een brandweerman die op de Bellevuestraat juist met de controle van brandkranen bezig was. De brandweerman, in zijn vrije tijd politievrijwilliger, zag de wegvluchtende daders met het slachtoffer achter hen aan en aarzelde geen moment. Hij zette het op een sprint en wist de dader te vloeren en het pakketje veilig te stellen. De brandweeragent bezeerde zijn heup en beschadigde zijn bril , maar wist met behulp van een inmiddels toegesnelde collega-brandweerman de verdachte toch onder controle te brengen en te houden. De andere dader wist te ontkomen.



Politie zoekt getuigen

De politie zoekt de tweede dader. Het was een donkergetinte jongeman van ongeveer 1.75 m lang met een dun postuur. Hij droeg zwarte gewatteerde jas met een capuchon over zijn hoofd.

Heeft u de overval zien gebeuren of heeft u informatie over de tweede dader? Bel dan het Regionaal Overvallen Team van de politie in Rotterdam op 0900-8844. U kunt uw informatie anoniem kwijt op 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.