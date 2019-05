Man na forse mishandeling aangehouden

De drie betrokken mannen zijn bekenden van elkaar en kregen die zondagmiddag in de tuin van een woning aan de Boomberg ruzie. Dat ging al snel van kwaad naar erger, toen de oudste verdachte er een bijl bij pakte. De jongste Capellenaar ging een stap verder en sloeg de Rotterdammer met een hamer in zijn gezicht én tegen zijn borst. Na een derde klap, nu tegen zijn arm, wist de Rotterdammer aan zijn belager te ontkomen en de straat op te rennen, met de 36-jarige verdachte achter hem aan. Op het Dongedal sprong de gewonde uit paniek in een sloot, waar het slachtoffer ook nog een eens een flinke steen naar zich toegeworpen kreeg. Bij het afweren daarvan liep hij licht letsel aan zijn handen op.



Gebroken kaak

Inmiddels gearriveerde agenten ontfermden zich over het slachtoffer en wisten de verdachte in de buurt aan te houden. De 65-jarige man werd kort daarna voor bedreiging aangehouden. De Rotterdammer hield aan de ruzie een gebroken kaak en een diverse verwondingen over die gehecht moesten worden. Bij de verdachte werd thuis ook nog een hennekwekerijtje met 12 planten aangetroffen. De mannen zitten vast. De Rotterdammer moest een nachtje in het ziekenhuis blijven.