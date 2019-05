Politie onderzoekt steekincident en zoekt nog getuigen

De politie is een onderzoek gestart en zoekt mensen, die meer over de mes en de winkel weten. Ook willen de agenten in contact komen met mensen, die de bedreigingen op straat hebben gezien. Tot slot zoekt de politie mensen, die de man hebben zien wegvluchten en mogelijk hebben gezien waar het mes is weggegooid. Hebt u meer informatie? Bel dan met de politie: 0900-8844. Of via het Politie WhatsApp nummer 06 - 1220 7006. Belt u liever anoniem: 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Vermeld bij uw reactie zaaknummer 2019115808.