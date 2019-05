Rijenaar (33) heeft illegaal vuurwerk en drugs in auto

In het cellencomplex bleek dat hij in zijn onderbroek nog vier kleines flesjes GHB en een boterhamzakje met speed/amfetamine verstopt had. Ook in de slaapkamer van zijn woning is ook nog circa 26 en grammen amfetamine en 4 XTC pillen aangetroffen. Hij ontkent een drugsdealer te zijn. Volgens hem zijn de drugs voor eigen gebruik en vrienden. Hij gaf toe dat hij twee lijntjes amfetamine had gebruikt voordat hij ging autorijden.