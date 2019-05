Getuigen gezocht na zware mishandeling jonge vrouw

Het slachtoffer was, met haar vriendinnen en zus, aan het winkelen in het centrum van Eindhoven toen twee mannen op haar afkwamen en haar dwongen met hen mee te lopen. De vrouw voelde zich bedreigd en werd bang. Kort daarna heeft één van hen haar geslagen, ook is ze vastgehouden door de andere verdachte en werd ze vervolgens nog een aantal keer geslagen. Ze liep hierbij verwondingen op in haar gezicht, waaraan ze door een arts behandeld wordt. Later heeft het slachtoffer aangifte gedaan bij de politie. Het slachtoffer en de daders leken elkaar te kennen. Tijdens het onderzoek kwam de politie twee verdachte Eindhovenaren van 20 en 22 jaar op het spoor. Zij werden dezelfde avond in hun woning in het Eindhovense stadsdeel Woensel aangehouden. Ze zitten vast voor verder onderzoek.



Getuigen

Het onderzoek is in volle gang. De politie kijkt of er bruikbare camerabeelden zijn en zoekt nog steeds getuigen. Heb je iets gezien van de mishandeling op zondag 19 mei op de Demer of heb je iets gehoord dat hiermee te maken kan hebben? Bel dan nu naar de politie via 0900-8844. Heb je meer informatie voor de politie maar wil je dit anoniem vertellen? Bel dan: Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Je kan ook digitaal tippen of beeldmateriaal delen via onderstaand tipformulier.