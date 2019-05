Politie zoekt getuigen overval snackbar

Rond 22.30 uur kreeg de meldkamer een melding dat er een overval had plaatsgevonden. De medewerker ging achter de dader aan toen hij ervandoor ging. Toen hij de dader had gestopt ontstond er opnieuw een confrontatie waarbij de medewerker werd geslagen en verwondingen aan zijn gezicht opliep. Helaas wist de dader alsnog te ontkomen. De politie is na de melding meteen in de omgeving gaan zoeken. Daarbij is ook een politiehond ingezet. Dit heeft nog niet geleid tot een aanhouding.

Tips

De politie wil graag in contact komen met mensen die getuige zijn geweest van de overval, de confrontatie op de Rietgrachtstraat en/of de vlucht van de dader. Volgens getuigen gaat het om een man met een slank postuur, en een donkere huidskleur. Vermoedelijk is hij tussen de 1.70 en 1.80 meter lang. Hij droeg donkere kleding met capuchon. Tips kunt u doorgeven via 0900-8844. Anoniem een tip doorgeven is mogelijk via 0800-7000.

2019220254 (NV)