Gewapende overval casino Arnhem, in Bureau GLD

De gewapende overvaller heeft het op zondag 21 april 2019 rond 19.20 uur gemunt op een casino aan de Kronenburgsingel in Arnhem. Vlak voor de overval loopt hij voor het casino langs om even later naar binnen te lopen. De overvaller, die een groen T-shirt, een lichtgekleurde broek en een pet droeg en opvallend gespierde armen heeft, is op camerabeelden vastgelegd. Wie kent of herkent de persoon? Wie kan iets vertellen over deze overval? 2019174296

Ede – Man steelt smartphone medewerker winkel

Een onbekende man neemt op vrijdag 18 januari 2019 rond 16.15 uur een smartphone weg van achter de toonbank in een winkel aan de Grotestraat in Ede. De diefstal is op camerabeelden vastgelegd. Wie herkent deze man? 2019028014

Vorden – Man steelt verzorgingsproducten

Een onbekende kale man komt op donderdag 28 maart 2019 rond 11.00 uur een drogist aan de Kerkstraat in Vorden binnenlopen met twee tassen bij zich. Hij stopt vervolgens verschillende verzorgingsproducten in één van de tassen en loopt de winkel uit zonder te betalen. Wie herkent deze man? De man is ook verdachte van een misdrijf in Zelhem. 2019141221

Ugchelen – Grote buit sigaretten na inbraak

In de nacht van dinsdag 16 op woensdag 17 april 2019, rond 05.00 uur, breken twee mannen in bij een supermarkt aan de Ugchelseweg in Ugchelen (gemeente Apeldoorn). Ze nemen voor een enorm bedrag aan sigaretten weg. Wie kent deze mannen op de beelden? Of kun je iets over deze inbraak vertellen? Tips naar rob.van.schaik@politie.nl en opsporingscommunicatie.oost-nederland@politie.nl 2019166027

