Drie minderjarigen aangehouden voor diefstal met geweld

Even na 21.00 uur kreeg de politie een melding van een diefstal met geweld aan de Hommelstraat. Drie jongeren hadden even daarvoor onder dreiging van een nepvuurwapen en een mes persoonlijke bezittingen van de slachtoffers gestolen. Nadat de daders er vandoor waren gegaan belde een van de slachtoffers met 112. De agenten waren snel ter plaatse en konden aan de hand van het signalement de eerste verdachte in de buurt van het incident aanhouden. De politie startte meteen een onderzoek waarbij de andere twee verdachten snel in beeld kwamen. Ook zij werden aangehouden. De drie verdachten zijn ingesloten voor verhoor.

2019220129^JR