Getuigenoproep na doorrijden ongeval Maarssen

Na het ongeluk zijn de meisjes, ondanks het geroep van omstanders, hard doorgereden over de zandweg richting de Oostwaard . Wij verzoeken de beide meisjes zich alsnog bij ons te melden. Het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd voor onderzoek.

GEZOCHT

De twee meisje reden mogelijk op een beige scooter van het merk Vespa met een blauw kentekenplaat. Ze droegen allebei een helm. De persoon die achterop de scooter zat, heeft mogelijk blond haar en droeg een rood kort jasje. Beide meisjes hebben een blanke huidskleur.

TIPS?

Bent u of kent u een van de meisjes op de scooter? Meld dit dan bij ons. Ook zoeken wij getuigen die het ongeval hebben gebeuren of de meisjes op de scooter hebben zien rijden. Wellicht heeft u camerabeelden waarop de aanrijding te zien is? Bel met informatie naar 0900-8844. Uw tips anoniem melden kan ook, via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.