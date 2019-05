Getuigenoproep ongeval Nederhorst den Berg

Een 51-jarige man uit Bussum stak de Dammerweg over en is daarna aangereden. Het slachtoffer raakte ernstig gewond. De traumahelikopter kwam ter plaatse en het slachtoffer is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het Tactisch Verkeers Team is een onderzoek gestart en is dringend op zoek naar meer getuigen. Hebt u informatie en wellicht zelf camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of vul het onderstaande tipformulier in. Blijft u liever anoniem? Belt u dan met 0800-7000.