Politie roept schutter parkeergarage Amstelstraat op zich te melden

Onder de aangehouden verdachten bevindt zich niet de schutter. Het is rechercheurs inmiddels gelukt om de identiteit van de vermoedelijke schutter te achterhalen. Invallen op meerdere locaties hebben niet tot de aanhouding van deze verdachte geleid. Het onderzoek naar zijn verblijfplaats is in volle gang en de recherche verzoekt de verdachte dringend om zich te melden. Als de schutter zich niet binnen een dag meldt, dan wordt in afstemming met het Openbaar Ministerie zijn identiteit bekendgemaakt.