Van wie is deze Oud Huijzer sloep?

De aanhouding van de 18-jarige man en de 40-jarige vrouw vond plaats in de Oranjesluizen rond 04.00 uur. In eerste instantie waren ze staande gehouden voor opvallend vaargedrag en het niet voeren van verlichting. De sloep was ook niet voorzien van een registratieteken of een naam of spreuk. De sloep kwam aanvaren vanaf het BuitenIJ/IJburg. De man en de vrouw konden ook niet aantonen wie de eigenaar van de sloep is.

De sloep is van het merk Oud Huijzer type 560. De romp is donkerblauw en het dek is grijs. De sloep was tevens voorzien van een zwarte kap en een lichtkleurige kabelaring.

Bent of kent u de eigenaar van deze Oud Huijzer sloep? Neem dan contact op met de politie op 0900-8844. Men kan ook informatie delen via het tipformulier.