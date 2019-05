Getuigen gezocht poging winkeloverval

Rond 21.00 uur probeerde de verdachte de winkel te overvallen. Toen de jongen er niet in slaagde om geld buit te maken, ging hij er rennend vandoor in de richting van de Linneausstraat. Vervolgens rende hij de Boddaertstraat in.



De politie deed na de poging overval uitgebreid onderzoek in en rondom de winkel.



Signalement verdachte

Jongen van 16 à 18 jaar oud

Donkere huidskleur

1.80 à 1.85 meter lang

Hij droeg een zwarte trainingsjas, donkere broek, een grijze capuchon over zijn hoofd en sneakers.



Getuigen gezocht

De districtsrecherche zoekt getuigen. Heeft u de overval gezien? Of zag u de verdachte vluchten? Neem dan contact met ons op via 0900-8844, want u bent dan een belangrijke getuige voor ons.