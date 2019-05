Actieweekend tegen witwassen en internetoplichting

In dit onderzoek draait het vooral om zogenoemde geldezels. Dit zijn mensen die op verzoek van criminelen hun pinpas en pincode uitlenen, waardoor die criminelen (tijdelijk) gebruik kunnen maken van hun rekening. Voor veel mensen lijkt het een snelle manier om geld te verdienen, want zij krijgen in ruil voor het tijdelijk gebruik van hun bankrekening vaak geld of spullen aangeboden.

De slachtoffers in deze zaak stortten geld op de rekening van de jongeren, de rekening die zij op dat moment niet meer zelf beheerden maar in handen was van de daadwerkelijke oplichters.