Agenten gewond na achtervolging Hendrik-Ido-Ambacht

Rond 14.30 uur reed een auto met hoge snelheid weg bij een verkeerscontrole. De bestuurder reed tussen een tegemoet komende vrachtwagen en bestelbusje. Agenten die de achtervolging hadden ingezet konden het busje niet meer ontwijken en reden hier frontaal tegen aan. De agenten raakten hierbij gewond en zijn overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van het bestelbusje bleef ongedeerd.



In Zwijndrecht zagen agenten korte tijd later een man en vrouw uit een auto rennen de wijk in. Agenten renden hier meteen achteraan en kon het tweetal aanhouden. Het onderzoek is nog in volle gang. Politie is op zoek naar getuigen. Mocht u iets hebben gezien in Hendrik-Ido-Ambacht of in Zwijndrecht. Neem dan contact met ons op via 0900-8844.