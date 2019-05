Wie reed dinsdagmiddag 26 maart op de Uiverlaan in Maassluis?

Opsporing Team Verkeer startte direct een onderzoek, maar is nog op zoek naar een aantal cruciale getuigen. Zo weten we dat er rond het moment van het ongeval een goudkleurige Toyota Yaris Verso op de Uiverlaan reed in de richting van de Merellaan. Aan diezelfde kant van de weg stond een vrachtwagen geparkeerd die bezig was met laden en lossen. We hopen dat zij zich bij ons willen melden, ook wanneer zij geen informatie denken te hebben. Natuurlijk horen we ook graag van andere getuigen met wie wij nog niet gesproken hebben.

Contact opnemen kan via onderstaand tipformulier. Daar kunt u ook beelden kwijt die u niet eerder deelde met de politie. Bellen kan ook met 0900-8844.