Getuigenoproep diefstal met geweld

Twee mannen wilden bij het afrekenen geld uit de kassa grijpen. De medewerker van de supermarkt probeerde de diefstal te voorkomen, maar hij werd door een van de daders op zijn hoofd geslagen. Hij is ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De daders zijn gevlucht en de politie verzond een burgernetbericht. Dit heeft helaas niet geleid tot een aanhouding. Het bedrijf moet nog vaststellen of er iets is buit gemaakt.

Getuigenoproep

De politie wil graag in contact komen met getuigen, of misschien heeft u informatie over deze zaak? U kunt contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 en www.meldmisdaadanoniem.nl, via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of u kunt een tipformulier invullen. Graag met vermelding van het dossiernummer 2019116338.