Mishandeling fietser

De fietser (33) moest op het fietspad door een tegenligger uitwijken. Hij belandde in de berm. Er ontstond een woordenwisseling met de personen op de scooter, omdat zij tegen de richting in reden. Eén van de mannen op de scooter sloeg en schopte het slachtoffer. Ze wilden ook zijn spullen stelen, maar de fietser wist ervandoor te gaan. Hij is even later door het personeel van de ambulancedienst verzorgd. De politie nam aangifte op.