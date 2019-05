Grote hennepstekkerij opgerold in woning

De politie had informatie dat in de woning mogelijk een hennepkwekerij zou zitten. Daarop werd verder onderzoek verricht en uiteindelijk is besloten om dinsdagmorgen een kijkje in de woning te nemen.

In de woning zelf werden geen mensen aangetroffen. Wel stonden verspreid door het huis ruim 5000 hennepstekken. Vermoedelijk waren deze afkomstig van de ruim 300 moederplanten die ook werden gevonden. Alle planten en bijbehorende kweekapparatuur is in beslag genomen en zal worden vernietigd. Ook de stroom, die illegaal werd afgetapt, is afgesloten. De politie doet nog verder onderzoek. Aanhoudingen worden daarbij niet uitgesloten.