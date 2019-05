Albanezen betrokken bij grootschalige hennepteelt

De aanleiding voor het onderzoek is het ruimen van een hennepplantage in een pand in Geleen in 2016. Bij de doorzoeking stuitte de politie op financiële documenten die verder onderzocht zijn. Naast verschillende afdelingen van de politie in Limburg werd hierbij onder andere de gemeente Sittard-Geleen, het Regionaal Expertise en Informatie Centrum (RIEC) Limburg, de Nederlandsche Bank en Enexis ingeschakeld. De informatie die hieruit vervolgens naar voren kwam, o.a. de betrokkenheid van een bedrijf in Geleen en personen van Albanese afkomst, was aanleiding om na overleg tussen politie en openbaar ministerie een integraal strafrechtelijk onderzoek op te starten.