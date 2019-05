Grote integrale hennepactie van start

Limburg - Politie en Openbaar Ministerie voeren samen met partners een grote integrale actie gericht op de georganiseerde hennepteelt uit. In tientallen panden, met name in de Westelijke Mijnstreek, wordt dinsdag een instap gedaan. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in deze panden vermoedelijk hennep geteeld wordt. Aan dit integrale strafrechtelijk onderzoek werken ook partners w.o. gemeenten, belastingdienst en Enexis mee. Het onderzoek maakt onderdeel uit van de aanpak van de ondermijnende criminaliteit in Zuid-Limburg.