Tussentijdse resultaten grootschalige actie hennepteelt

Er zijn twee 40-jarige mannen van Marokkaanse afkomst en een vrouw van 36 jaar aangehouden vanochtend door agenten in Duitsland. De verdachten zijn woonachtig in België. Daarnaast is nog een 34-jarige man van Albanese afkomst uit Geleen aangehouden bij de actie. Ze worden verdacht van betrokkenheid bij overtreding van de Opiumwet, meer in het bijzonder georganiseerde hennepteelt, witwassen en het gebruiken / gebruik laten maken van valse identiteitsbewijzen.

