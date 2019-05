Aanhoudingen op A2 voor alcohol en drugs

De agenten troffen in de auto een bijna lege champagnefles aan en twee geopende blikjes bier. De bestuurder rook naar de alcohol en was ook zeer onvast te been. Hij had moeite zijn evenwicht te bewaren. Omdat de blaastest tot drie keer toe mislukte is de bestuurder aangehouden en werd op het politiebureau bloed afgenomen om te onderzoeken of de bestuurder onder invloed was van alcohol en/of verdovende middelen. In de auto werd namelijk ook en zakje met 28 XTC-pillen aangetroffen. Hiervoor is ook de bijrijder aangehouden.

De bestuurder kreeg een rijverbod van 24 uur opgelegd en zijn rijbewijs is ingevorderd. Beide mannen zijn na verhoor op vrije voeten gesteld.