Beroving Janskerkhof – drie verdachten aangehouden

Rond 03.00 uur kwam er een melding binnen van een vechtpartij. Bleek dat er een man was geslagen en vervolgens beroofd van zijn geld. Drie verdachten gingen er vandoor. Medewerkers van cameratoezicht zagen het drietal wegrennen en konden politieagenten naar hun locatie dirigeren. Even later werden de drie mannen van 18, 21 en 26 jaar oud aangehouden en overgebracht naar het politiebureau, Het slachtoffer, een 25-jarige man uit IJsselstein, liep een blauw oog op. De recherche heeft de zaak in onderzoek.