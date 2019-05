Getuigen gezocht van ontploffing

Rond 00.00 uur kregen de hulpdiensten melding van een ontploffing bij een woning aan de Biemansstraat in Weert. Daarbij raakte niemand gewond. Na ontploffing is een auto uit de straat weggereden, deze is later door agenten gecontroleerd. De twee inzittenden, 31-jarige man uit Nijmegen en 27-jarige vrouw uit Weert, zijn aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de ontploffing.



Uit technisch sporenonderzoek moet duidelijk worden wat de ontploffing heeft veroorzaakt. Vermoeden bestaat dat het gaat om zwaar vuurwerk. De exacte schade zal vandaag worden vastgesteld door deskundigen. De gevel en raam van het pand liepen als gevolg van de explosie flinke schade op. Vandaag zal er buurtonderzoek worden verricht. Getuigen die informatie of tips hebben kunnen zich melden via 0900 – 88 44 of 0800-7000.