Inval bij veevoederbedrijf in omgeving van Tilburg

Vanochtend vroeg is een inval gedaan bij het bedrijf. Het productieproces is stopgezet en de politie, NFI en ILT nemen monsters uit de silo’s waar de (afval)stoffen zijn opgeslagen. Ook de NVWA, de omgevingsdienst en het waterschap onderzoeken het terrein. De boekhouding en vier vrachtwagens van het bedrijf zijn in beslag genomen. Gelijktijdig is de politie een onderzoek gestart in de woning van de verdachte net over de grens met Belgie. Ook in twee woningen van medeverdachten in de omgeving van Tilburg worden doorzoekingen uitgevoerd. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht.