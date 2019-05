Oude moordzaak in Team West en Opsporing Verzocht

Naaldwijk - In de opsporingsprogramma's Team West en Opsporing Verzocht vragen wij u aandacht voor een 16-jaar oude moordzaak. Op dinsdag 6 mei 2003 trof de bewoonster van een woning aan de Vuurdoorn in Naaldwijk het lichaam van haar 31- jarige Poolse vriendin Iwona Galla aan. Het onderzoek dat destijds verricht is, heeft geen verdachte opgeleverd. In deze zaak is een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de tip die leidt tot de aanhouding van de dader(s). Helpt u mee?