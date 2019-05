Politie houdt twee verdachten van diefstal van Westerbegraafplaats aan

Bezoekers van de begraafplaats aan de Hengelosestraat in Enschede meldden vanaf begin april bij de politie dat er ornamenten waren weggenomen van diverse graven. Tot op heden zijn er veertien aangiften gedaan van diefstal. Dankzij een getuige kwam de politie afgelopen weekend achter de identiteit van de verdachten.

Op maandagavond 19 mei heeft de politie een 18-jarige man en een 19-jarige man uit Enschede aangehouden. Zij worden verdacht van diefstal/heling van bronzen beeldjes/voorwerpen die mogelijk afkomstig zijn van graven van de Westerbegraafplaats.



De politie heeft diverse ornamenten aangetroffen en in beslag genomen. Van een aantal beelden is duidelijk van welk graf het is weggenomen. De politie zoekt nog duidelijkheid over de herkomst van een aantal voorwerpen. Herkent u een of meerdere van de voorwerpen van de foto's, neem dan contact op met de politie. Dit kan met het tipformulier onderaan deze pagina of bel met 0900-8844.