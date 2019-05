Politie stopt met onderzoek explosies Hanselaarmate

De afgelopen maanden heeft het onderzoeksteam forensisch onderzoek gedaan, getuigen, tipgevers en betrokkenen gehoord en camerabeelden veiliggesteld en bekeken. We hebben meerdere keren de hulp van het publiek ingeroepen en er is zelfs een beloning van € 10.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van (in ieder geval) de explosies bij de woning aan de Hanselaarmate. Er is uitgebreid onderzoek gedaan. Dat onderzoek heeft informatie opgeleverd, maar dat heeft niet geleid tot het oplossen van deze zaak. Met de informatie die we nu hebben kunnen we niet verder met het onderzoek.



Gouden tip

Uiteraard hopen we dat cruciale informatie alsnog met ons wordt gedeeld. De beloning voor de gouden tip blijft van kracht. Heeft u een tip? Geef het door via de tipformulieren bij de opsporingsberichten over de incidenten aan de Voorstraat en de Hanselaarmate. Daar kunt u alle informatie nog een keer rustig doorlezen. Tipgevers kunnen ook vertrouwelijk hun informatie delen via het Team Criminele Inlichtingen op telefoonnummer 079-3458 999.

2018456826 en 2019086529 (NV)