Getuigen gezocht van beroving door nepagenten

Rond 20.00 uur werd de man, die in een bestelbus op de A12 reed, naar de parkeerplaats Meerndijk gedirigeerd door mannen in een auto, die zich voordeden als politie. De man in de bestelbus stopte op het parkeerterrein en werden door één van de zogenaamde agenten aangesproken dat hij hem wilde controleren op drugs en wapens. Vervolgens moest het slachtoffer zijn zakken legen. De nepagent pakte de bankbiljetten die de man bij zich had en stapte weer in de auto. Vervolgens ging de auto er met hoge snelheid vandoor.

De beroofde man vertelde zijn verhaal aan een vrachtwagenchauffeur op de parkeerplaats, die de politie voor hem waarschuwde. De politie heeft zijn aangifte opgenomen en doet onderzoek naar de beroving.

De drie nepagenten reden volgens de verklaring van het slachtoffer in een zilvergrijze Mitsubishi Charisma, met een witte kentekenplaat met zwarte letters, onbekend uit welk land. Er zouden drie verdachten in de auto hebben gezeten waarvan er maar één daadwerkelijk is uitgestapt. Zijn signalement is:



- getinte man, mogelijk Bulgaars, 1.70 - 1.80 meter lang met een gezet postuur, kort donker haar en een snor. Hij droeg een donkerblauwe spijkerbroek en een zwarte jas en sprak Engels.

De politie vraagt getuigen, en mensen die meer weten over deze beroving, om contact op te nemen via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.