De politie kwam de hennepkwekerij op het spoor naar aanleiding van een drugsvangst eerder in de week. Toen onderzocht de politie een bedrijfspand aan de Hamsterkoog in Alkmaar. Rondom het pand was een sterke henneplucht waargenomen. In het pand werd geen hennepkwekerij aangetroffen. Wel vond de politie een zak waarin ruim een kilo hennep zat.

De huurder van het bedrijfspand bleek ook een woning te huren op de Amelandstraat. Ook rondom dit pand werd een henneplucht geroken. Bij onderzoek in de woning trof de politie een hennepkwekerij aan. De planten waren juist gerooid en hingen te drogen. De politie nam de planten en de bij de kwekerij behorende apparatuur (lampen, fliters e.d.) in beslag. In totaal ging het om ongeveer dertien kilo hennep. Ook bleek er sprake te zijn van diefstal van stroom.

De bewoner was niet aanwezig. Hij zal op een later moment worden gehoord.

2019095328