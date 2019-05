Getuigen gezocht steekincident Middenweg

Het slachtoffer vertelde de politie dat er omstreeks 19.45 uur een ruzie plaatsvond. Dit conflict mondde uit in een steekincident bij het elektriciteitshuisje op de Middenweg, ter hoogte van de Rijner Wateringkade en de Eikelenburglaan. Het slachtoffer deed aangifte. De 18-jarige verdachte zit vast en wordt gehoord.



Iets gezien of gehoord?

De recherche zoekt getuigen van het steekincident. Hebt u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met ons via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan met M. 0800-7000. Misschien heeft u camerabeelden gemaakt? Deze kunt u dan oploaden via dit formulier.