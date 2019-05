Keukenhof toneel van terrorismeoefening

Burgemeester Lies Spruit van Lisse woonde de oefening bij en toonde zich onder de indruk van het optreden van de hulpdiensten.

‘Wat belangrijk is, is dat je elkaar goed weet te vinden. Juist in dit soort situaties’, vertelt burgemeester Lies Spruit. 'Alle partijen kennen elkaar goed. In het dagelijks werk hebben we korte lijnen met elkaar. Grote incidenten zijn gelukkig niet aan de orde van de dag. Daarom moeten we trainen en oefenen om onze samenwerking ook dan optimaal te houden. Het is plezierig dat Keukenhof haar park voor deze oefening ter beschikking wilde stellen.'