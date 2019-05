Bitcoinbedrijf voorkomt fraude bij ouderen

Deze vorm van oplichting staat ook wel bekend als Tech Support Scam oftewel helpdeskfraude. Een dag later overkwam het ook een 72-jarige vrouw. Dezelfde oplichters verkregen met dezelfde smoes ook toegang tot haar computer. Ze maakten het geld van de oudere man over naar haar bankrekening om vervolgens vanaf haar rekening het door te zetten naar weer andere rekeningen en verschillende online cryptobeurzen waar ze een deel van het geld omwisselden in Bitcoins. De oplichters maakten bij deze Bitcoinbestellingen gebruik van de identiteit van de oudere dame. Naast de € 14.000,- van de man haalden ze ook nog eens € 1.250,- van de rekening van de vrouw

Het Cybercrime Team Rotterdam dook in de zaak en benaderde de verschillende cryptobeurzen voor de transactiegegevens. “Begin deze maand benaderde ik één van deze bedrijven, cryptobeurs Bitvavo.com en toen bleek dat dat bedrijf een goede actie had ondernomen.”, vertelt rechercheur Marius. “Bitvavo.com had toen, eind december, al ingeschat dat de aangevraagde transacties wellicht niet legitiem waren, mede door de hoge leeftijd van de aanvraagster. Daarom had het bedrijf besloten om na het inwisselen van het geld in Bitcoins, deze Bitcoins vast te houden en niet te voldoen aan nieuwe betaalverzoeken. Ze hebben afgewacht totdat ofwel de aanvraagster zelf met hen contact zou opnemen ter verificatie, of de politie. Een half jaar na de oplichting stond het geld dus nog netjes op de slachtoffers te wachten!” Door de actie van dit bedrijf kregen de benadeelden toch nog een kwart van hun verlies terug.