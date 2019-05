Automobilist rijdt ree aan op A58 en slaat over de kop

De bestuurder vertelde de agenten dat hij uit de richting van Breda kwam en onderweg was naar Tilburg. Eenmaal op de A58 zag hij iets op de snelweg staan wat hij niet meer kon ontwijken. Hij kwam in de vangrail terecht, vloog over de kop en belandde op de vluchtstrook. Later bleek dat het ging om een ree. Het dier heeft de klap niet overleefd. Bovendien raakte het voertuig flink beschadigd. Uit de blaastest bleek dat de bestuurder niet onder invloed was.