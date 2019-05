Vermeende drugshandelaren blijven langer vastzitten

Bij de agenten die het onderzoek deden kwam in de loop van het onderzoek steeds meer informatie binnen die de verdenking bekrachtigde dat er in drugs gehandeld werd vanuit de betreffende woning. Op 10 mei jongstleden zijn agenten de woning binnengevallen. De bewoner van de woning werd aangehouden. In de woning werd een doorzoeking gedaan onder leiding van de rechter-commissaris. Ook werd een doorzoeking gedaan in een woning aan de Dokweg in Terneuzen. Ook daar werd de bewoner aangehouden. Beide verdachten zijn overgebracht naar een politiecellencomplex. Ze zijn daar in verzekering gesteld. Afgelopen dinsdag moesten ze voor de Raadkamer verschijnen, daar is besloten dat de twee mannen nog langer vast moeten blijven zitten.

Tijdens de doorzoekingen in de twee woningen werden verschillende soorten soft- en harddrugs aangetroffen. In totaal ging het over 1134 gram hennep, 184 gram cocaine, 472 gram hasj, 1028 xtc-pillen, 3 gram MDMA, 6 gram paddo’s, 149 gram opiaten en 3,5 liter GHB.