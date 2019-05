Inzet traumahelikopter na ongeval op A73

De auto van de vrouw schoof door de aanrijding onder de vrachtwagen en de bestuurster kwam daarbij bekneld te zitten. Ze is door de brandweer bevrijd uit haar benarde positie. Na eerste hulp ter plaatse door ambulancepersoneel is de vrouw per helikopter naar het ziekenhuis gebracht. Op dit moment doet de politie technisch onderzoek. De rijbaan richting Venlo is volledig afgesloten en naar verwachting gaat de afsluiting nog enkele uren duren.

Getuigenoproep

De oorzaak van de aanrijding is nog niet bekend. De politie komt graag in contact met bestuurders die het ongeval hebben zien gebeuren. Heeft u informatie of tips die de politie kan helpen? Bel met 0900-8844.