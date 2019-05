Scooterrijder gewond bij eenzijdig verkeersongeval

Landgraaf - Een 43-jarige man uit Heerlen is woensdagmorgen ernstig gewond geraakt bij een eenzijdig verkeersongeval. De man reed rond 8.30 uur op zijn scooter over de Hoofdstraat. Uit onderzoek is gebleken dat de man vermoedelijk onwel is geworden waarop het ongeluk is ontstaan.