Politie zoekt getuigen gevaarlijke situatie

De auto’s zouden vanuit Volendam naar Purmerend gereden zijn. Het betrof een donker grijze auto met Frans kenteken en een zwarte auto voorzien van een Nederlands kenteken. De gealarmeerde politie trof op de Verzetslaan/Mandelabrug de twee auto’s aan die volgens omstanders betrokken waren bij het race-incident. Bij de auto’s stonden drie personen; één vrouw en twee mannen.

De politie op zoek naar getuigen die iets gezien hebben of meer informatie hebben over dit incident. Heeft u iets gezien? Of hebt u andere informatie die relevant kan zijn? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844.

2019096316